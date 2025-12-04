Abelardo de la Espriella, excéntrico abogado convertido en alfil de la derecha colombiana

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 4 dic (EFE).- El excéntrico abogado penalista Abelardo de la Espriella ha conseguido a sus 47 años fama y dinero con el ejercicio del derecho combinado con la actividad empresarial, éxitos a los que quiere sumar la Presidencia de Colombia en 2026, una carrera que aspira a ganar como candidato de la derecha más radical.

El Tigre, como lo llaman los «abelardistas», no tiene experiencia política, pero en una encuesta divulgada esta semana, a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, dio un zarpazo en la derecha al aparecer como el mejor ubicado de esa vertiente política, con el 18,2 % de la intención de voto, superado solo por el senador de izquierdas Iván Cepeda, con el 31,9 %.

Con esa fuerza, De la Espriella entregó este jueves a la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, 4,7 millones de firmas para disputar la elección presidencial por el movimiento político Defensores de la Patria, con el apoyo del conservador partido Movimiento de Salvación Nacional, y tratar de unir a una derecha fragmentada.

«Tengo perfectamente claro que tengo el fervor del pueblo colombiano que me impulsa a seguir adelante para hacer lo que corresponde y direccionar el destino de esta patria que se merece estar en un sitial de grandeza», manifestó.

El Tigre se presenta como el único que puede derrotar la continuidad del proyecto de izquierda del presidente Gustavo Petro y Cepeda, en una especie de cruzada por la que deja su «idílica vida fuera de la política» para construir una «Colombia libre de tiranos, de odios, de divisiones y de esas fantasías ideológicas que tanto dolor causan».

Otro desafecto suyo en la izquierda es el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien suele referirse como «tirano» y cuya muerte llegó a proponer en 2017 en una columna en el diario colombiano El Heraldo.

Propuestas de mano dura

Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene un parecido tanto físico como ideológico, De la Espriella, amigo y abogado del expresidente Álvaro Uribe, promete «combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia» y, al mismo tiempo, «defender a los colombianos buenos y trabajadores».

Para esa campaña tiene el respaldo de la fortuna hecha como abogado penalista, trabajo en el que asumió casos muy mediáticos o polémicos, como la defensa de Álex Saab, el empresario que estuvo preso en EE.UU., acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser «testaferro» del Gobierno venezolano, o de David Murcia Guzmán, condenado por dirigir la mayor estafa piramidal de Colombia.

Sin embargo, también llevó la representación ‘pro bono’ de la familia de Rosa Elvira Cely, una mujer que fue violada, empalada y asesinada en Bogotá en 2012, y logró la condena a 48 años de cárcel de su asesino. Este caso dio origen a la ley que tipifica el feminicidio en Colombia.

Igualmente defendió a Natalia Ponce de León, a quien un hombre le arrojó ácido en la cara en 2014, caso en el cual logró también la condena del atacante y que dio pie a una ley contra esas agresiones.

Vida de lujos y polifacética

El éxito en los tribunales lo convirtió en millonario y en una especie de celebridad que ha explotado como creador de «De la Espriella Style», que define como «un espacio para celebrar la dolce vita, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión».

Eso incluye el lanzamiento de marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que incluye camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen de dandy.

De la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá «por accidente», pues su corazón es esencialmente caribeño, algo que resalta en sus entrevistas, ya que su familia es de Montería, capital del departamento de Córdoba, y su alma italiana.

Su amor por Italia lo manifiesta en su forma de vestir, sus gustos gastronómicos y la pasión por la música de ese país, expresada en la grabación de dos discos en los que muestra su voz de tenor: ‘De mi alma italiana’, compuesto por ocho temas clásicos como ‘O sole mio’ o ‘Volare’, y uno más internacional, titulado ‘Navegante’, que incluye temas como ‘New York, New York’, ‘La Vie en Rose’ o ‘Acuarela de Brasil’, cantados en su idioma original.

El repertorio internacional del polifacético abogado penalista, casado y padre de cuatro hijos, combina a la perfección con su lujoso estilo de vida, que reparte entre sus casas en Florencia (Italia) y Miami (EE.UU.), países de los que también es ciudadano. EFE

