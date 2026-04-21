Abogado de Giannina Maradona reconoce a su llegada al tribunal que es «un día complicado»

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Buenos Aires, 21 abr (EFE).- La tercera del audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes en un tribunal a las afueras de Buenos Aires, y contará con la declaración de una de las hijas del astro, Gianinna Maradona, para quien es «un día complicado», según dijo a EFE su abogado.

«No descansó, así que es un día complicado para ella», dijo en la puerta de los tribunales Fernando Burlando, abogado de Gianinna Maradona, minutos antes del arranque de la audiencia.

El testimonio de Gianinna Maradona estaba previsto para el pasado jueves pero debió posponerse a causa de un pedido de declaración espontánea del neurocirujano Leonardo Luque, principal acusado y considerado el médico de cabecera del astro del fútbol.

En su declaración, Luque dijo que él «no estaba a cargo» del cuidado de Maradona y apuntó contra la hija del astro, al afirmar que ella se había comprometido a encontrar un médico clínico para su padre, algo que nunca hizo.

«Son circunstancias que ella (Gianinna) va aclarar en el día de la fecha», adelantó a EFE Burlando, quien consideró «ridículo» el argumento de Luque y afirmó: «Hay infinidad de comunicaciones en donde (Luque se muestra como) responsable de absolutamente todo, del control, de la atención y del cuidado de Diego Armando Maradona».

Luque arribó este martes a los tribunales rodeado de cinco efectivo policiales, anoticiado de que el pasado jueves un grupo de fanáticos buscaba lanzarle un balón.

Mientras la declaración de Gianinna se espera para la tarde, la jornada de este martes comenzó con un pedido de la Fiscalía de exhibir documentos y mensajes incorporados a la prueba del expediente, con el objetivo de desmentir lo declarado por el acusado el pasado jueves.

La Fiscalía exhibió una nota del 1 de septiembre de 2020, dirigida a una institución médica y firmada por Diego Armando Maradona, donde el futbolista describe a Luque como «mi médico personal».

Luego, un mensaje de ese mismo año, en el que Matías Morla, apoderado del astro, llama a Luque «médico de cabecera» de Maradona.

Se juzga también a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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