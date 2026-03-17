Acreedores que litigan contra Argentina en Londres presentan una nueva demanda por deuda

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Buenos Aires, 17 mar (EFE).- Un grupo de acreedores que demandó a Argentina en tribunales de Londres por el cálculo de intereses de títulos de deuda, y que ya cuenta con una sentencia favorable, presentó una nueva demanda contra el país suramericano.

En un comunicado difundido este martes, los demandantes informaron que el pasado viernes hicieron una nueva presentación judicial en contra de Argentina ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Londres falló en contra de Argentina en un litigio entablado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald por los cupones de deuda nominados en euros con rendimiento atado al Producto Bruto Interno (PIB), los denominados ‘cupones PBI’, emitidos en 2005 y 2010.

Los fondos acusaron al Estado argentino de perjudicar a los inversores por modificar el modo de calcular el PIB, lo que, según los demandantes, derivó en que se les pagase menos intereses en 2013 por una cifra que, actualizada, asciende a unos 1.600 millones de euros.

En octubre de 2024, la Corte Suprema del Reino Unido rechazó la posibilidad de que Argentina apele esa sentencia de 2023 en su contra, cuyo pago está aún pendiente.

En la nueva demanda presentada el pasado viernes, los inversores reclaman ahora por los menores pagos de intereses por el ‘cupón PIB’ correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022.

De acuerdo al comunicado difundido este martes, los demandantes alegan que los datos oficiales del PIB de Argentina «para los años de referencia 2014 a 2024 no cumplen con la orden judicial que exige que se elaboren utilizando una metodología lo más similar posible a la empleada por Argentina para generar los datos del PIB en el período 2006-2012».

El comunicado señala que el monto del nuevo reclamo aún debe ser calculado por peritos, pero indica que, en base a los datos del PIB disponibles actualmente, los demandantes estiman que el reclamo correspondiente a los años 2017, 2021 y 2022 asciende a 1.580 millones de euros, incluidos los intereses. EFE

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