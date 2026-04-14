Activista mexicana logra fallo condenatorio contra agresor por intento de transfeminicidio

2 minutos

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La activista mexicana Natalia Lane consiguió este lunes que un juez declarara culpable a su agresor por intento de transfeminicidio, tras el ataque en el que trató de asesinarla en 2022, en un contexto de violencia persistente contra personas trans en México.

Tras una audiencia de varias horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, Lane celebró que el juez determinó que Alejandro López Sánchez, quien hace más de cuatro años estuvo a punto de matarla, «es culpable de feminicidio en grado de tentativa».

«Hoy, le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras», afirmó ante medios, al tiempo que calificó como un «daño histórico» el «silenciamiento de las putas, de las transexuales, de las travestis y las trans».

Lane sostuvo que aunque hoy hubo un «fallo condenatorio» a su agresor, «esto no termina aquí».

«Todavía faltan audiencias para poder lograr una sentencia que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del dolor de muchas travestis trans en América Latina y en México. Todavía falta un camino muy largo para tener la justicia que merecemos, pero no estamos solas», agregó.

El ataque ocurrió el 16 de enero de 2022, cuando Lane fue apuñalada en un hotel de la Ciudad de México, en el rostro, cuello y manos. Ese mismo día difundió un video en redes sociales en el que aparecía ensangrentada y pedía ayuda.

Días después, un juez vinculó a proceso al presunto agresor por tentativa de feminicidio, y el caso se convirtió en uno de los primeros en ser investigado por ese delito, que aún no está tipificado en todo el país.

El caso se desarrolla en un contexto de violencia persistente contra personas LGTBI en México.

Organizaciones civiles han documentado en años recientes que cada mes se registran más de seis asesinatos de odio contra personas de esta comunidad, de los cuales más de la mitad corresponden a mujeres trans.

Además, organizaciones han advertido que existe un subregistro de estos crímenes y que la mayoría de los casos no se investigan con perspectiva de género. EFE

mjc/rrt