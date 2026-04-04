Activista que denunció corrupción en PDVSA lleva 11 años desaparecido, dice ONG venezolana

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Caracas, 4 abr (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este sábado que se cumplen 11 años de la «desaparición forzada» del dirigente social Alcedo Mora, quien había denunciado presuntos hechos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.

«Meses antes de su desaparición, Alcedo había denunciado hechos de corrupción en PDVSA y contrabando de gasolina en Venezuela», señaló la organización en una publicación en X.

De acuerdo con familiares de Mora, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) serían los responsables de la desaparición del activista.

Mora acompañaba a pobladores de la región andina de Venezuela en procesos de defensa de sus derechos, asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales.

Provea relató, en una nota de prensa en su web, que Mora era un conocido dirigente regional del Partido de la Revolución Venezolana que difundía sus opiniones políticas en programas de varias emisoras de radio.

El 25 de febrero de 2015, el activista alertó a varios amigos, a través de un mensaje de texto, de que tenía una orden de captura del Sebin en su contra, tras denunciar presunta corrupción en PDVSA y contrabando de gasolina.

«La desaparición forzada de Alcedo Mora no puede quedar impune y obliga al Ministerio Público a seguir investigando, establecer las responsabilidades y presentar ante los órganos de administración de justicia a los presuntos culpables para que sean sancionados», añadió Provea.

El pasado 21 de marzo, la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), integrada por opositores recientemente liberados en Venezuela, indicó que expusieron casos de desapariciones como la de Mora a la comisión parlamentaria que hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía promulgada en febrero. EFE

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