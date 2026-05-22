Activistas de la flotilla para Gaza expulsados por Israel llegan a Turquía

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Activistas de la flotilla para Gaza expulsados por Israel llegaron el jueves a Turquía, un día después de la indignación internacional provocada por un video en el que se les veía siendo humillados durante su detención.

Fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Estambul por un numeroso comité de apoyo que ondeaba banderas palestinas. Algunos de los repatriados presentaban heridas y otros fueron trasladados en ambulancia, según imágenes de la AFP.

Las fuerzas israelíes «nos atacaron», contó al bajar del avión Bulal Kitay, un turco que planea volver a partir en el próximo convoy. «Todos fuimos golpeados, tanto las mujeres como los hombres, muchos gritaban. Pero, en realidad, eso no tiene ninguna importancia. Es lo que viven constantemente los palestinos».

Los activistas pasaron dos días en una prisión militar en un barco, construida por contenedores y alambre de púas, describió a la AFP por teléfono Safa Chebbi, una activista canadiense.

Además de las humillaciones y la falta de sueño, «estábamos bajo una amenaza constante, se dispararon balas de plástico contra la multitud, uno de los pasajeros resultó herido», indicó.

Por su parte, la coalición Freedom Flotilla precisó que «dos coreanos fueron deportados a Corea del Sur, un participante fue deportado a Egipto, dos a Jordania, una ciudadana israelí fue puesta en libertad en el país, y el resto de los 422 participantes fue trasladado a Estambul a bordo de tres vuelos de Turkish Airlines fletados por el gobierno turco».

Las cerca de 430 personas que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptadas el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre, y luego fueron llevadas por la fuerza a Israel y detenidas en la prisión de Ktziot, afirmó la oenegé Adalah, que las representó legalmente.

«Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza», declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, sin precisar si habían sido juzgados.

Tras la difusión de las imágenes de los activistas con las manos atadas y arrodillados, con la frente contra el suelo, publicadas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, países como España e Italia pidieron sanciones de la Unión Europea contra el alto funcionario, e Irlanda solicitó medidas contra Israel.

– «Inaceptable» –

Los activistas de la «Global Sumud Flotilla» («sumud» significa resiliencia en árabe) querían llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra entre Hamás e Israel.

Buscaban romper el bloqueo marítimo que el Estado hebreo impone al pequeño territorio palestino.

Las imágenes publicadas por Ben Gvir que muestran a un joven que grita «Liberen Palestina», al paso del ministro y que termina con la cabeza presionada contra el suelo por los servicios de seguridad, provocaron incluso una ola de indignación dentro de su propio gobierno.

Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores israelí.

Pero Netanyahu defendió que su país «tiene pleno derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás» entren en sus aguas territoriales y lleguen a Gaza, en referencia al movimiento islamista palestino que desencadenó la guerra al lanzar un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las reacciones internacionales, especialmente de los países cuyos ciudadanos fueron detenidos, no tardaron en llegar.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó las imágenes de «inaceptables» y anunció que su país impulsará que se impongan sanciones de la UE contra el ministro israelí.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, la italiana Francesca Albanese, señaló en X que lo que sufrieron estos activistas es «un trato de lujo comparado con lo que se inflige a los palestinos en las cárceles israelíes».

Julien Cabral, un belga de 57 años que iba a bordo de la flotilla, aseguró que «primero bloquearon las comunicaciones y luego abordaron a plena luz del día con armas, disparando balas de plástico solo por diversión».

Dijo que escuchó a los efectivos israelíes decir «divirtámonos» en inglés.

«Confiscaron la medicina de una persona que sufría de epilepsia. A bordo del bote ‘Sirius’, había siete personas con 35 fracturas entre todas», agregó.

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