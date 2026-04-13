Activistas reportan un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que sube a 14 el total en 2026

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La Habana, 13 abr (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este lunes un nuevo asesinato machista en Cuba, que según datos compilados por EFE eleva a 14 la cifra total de feminicidios en la isla en lo que va de 2026.

La víctima es Marina Pino Martínez, de 23 años, quien presuntamente murió a manos de su expareja el pasado 10 de abril en su hogar en la localidad de San Bernardo de la provincia Matanzas (oeste). Dejó dos hijas -una de ellas de pocos meses- y trabajaba como educadora de la primera infancia, según detallan las activistas.

La víspera, estas ONG confirmaron otros dos crímenes machistas. Ambos casos ocurrieron el pasado 7 de abril en las provincias cubanas de Pinar del Río (extremo oeste) y Las Tunas (este).

En su ultimo informe, Alas Tensas alertó sobre una nueva tendencia revictimizante en las redes sociales de Cuba hacia las mujeres en el ciclo de la violencia machista.

En ese sentido señalaron que existen estudios que explican por qué las mujeres maltratadas por sus parejas regresan con el agresor y cómo es imposible salir del ciclo sin ayuda especializada ni un protocolo específico por parte de las autoridades.

También refirieron que están investigando otros seis posibles feminicidios alertados en 2026, así como otros once casos del año pasado.

Alas Tensas (OGAT) presentó el pasado jueves su informe de 2025, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

Además llamó la atención sobre una «mayor incidencia» de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y exparejas.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha hablado de «tolerancia cero» contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, de la prevención al apoyo a las víctimas. Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios oficiales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. EFE

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