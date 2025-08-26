Acuerdan en México coordinación latinoamericana y de UE para afrontar sargazo en el Caribe

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- México, América Latina, el Caribe y la Unión Europea acordaron, en el marco de la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Acción Climática Regional un Plan de Acción Regional sobre Sargazo, prevenir, alertar, recolectar y valorizar el sargazo bajo un enfoque de economía circular.

En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que el plan se elaborará dentro de los próximos meses y se busca que funcione como hoja de ruta compartida del Gran Caribe.

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, recordó que el sargazo es un fenómeno que no reconoce fronteras y precisó que en el Gran Caribe las manchas de esta alga rebasan los 50 millones de toneladas.

«La cooperación regional no es opcional: es la única vía para transformar el sargazo de amenaza en oportunidad y hacer del Gran Caribe un verdadero mar de oportunidades», remarcó.

En tanto, el embajador de la Unión Europea (UE) en México, Francisco André, subrayó el compromiso de la UE de acompañar a México y a toda la región caribeña en la búsqueda de una solución ambientalmente sostenible y económicamente auto-sustentable.

«Creemos firmemente en que juntos podemos convertir uno de los mayores retos ambientales de la región en un motor de innovación y desarrollo sostenible para beneficio de nuestras comunidades y la protección de nuestro planeta», precisó.

Los funcionarios hicieron un llamado colectivo a convertir el sargazo en una «oportunidad de cooperación e innovación para el Gran Caribe».

En el encuentro, estuvieron presentes ministras y ministros de países como Granada, República Dominicana, Venezuela, Colombia y San Cristóbal y Nieves; así como viceministras y viceministros de Costa Rica, Cuba y Guatemala, participaron y el coordinador de la Estrategia de Contención del Sargazo de la Secretaría de Marina, Topiltzin Flores.

La región del Caribe y la costa de Quintana Roo afrontan este año las mayores concentraciones de sargazo registradas en más de una década, que hasta el viernes 8 de agosto ya alcanzaban las 60.800 toneladas, según datos oficiales de la Secretaría de Marina. EFE

