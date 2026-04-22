Acuerdo entre derecha y extrema derecha para gobernar la región española de Extremadura

afp_tickers

2 minutos

La derecha y la extrema derecha españolas alcanzaron el miércoles un acuerdo para codirigir el Gobierno de la región occidental de Extremadura, señal de un acercamiento entre las dos formaciones que anteriormente rompieron coaliciones regionales similares.

María Guardiola, del Partido Popular (PP, derecha), fue reelegida presidenta regional de Extremadura en el Parlamento regional con el apoyo de la extrema derecha de Vox, con 40 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

Después de haber sido investida, Guardiola recibió el abrazo del líder local de Vox, Óscar Fernández, que será a partir de ahora vicepresidente regional extremeño.

El pacto ha suscitado numerosas críticas, sobre todo de parte del Gobierno central de izquierda del socialista Pedro Sánchez, quien este miércoles en el Congreso en Madrid lo calificó de «una patada a la Constitución».

El Ejecutivo rechaza sobre todo que el pacto extremeño prevea la «prioridad nacional» para las prestaciones sociales, es decir, que se priorice a los locales sobre los que vienen de afuera, lo que para Sánchez instituye una discriminación entre ciudadanos.

Según extractos publicados por los medios españoles, el acuerdo de 74 medidas tiene un sesgo antimigratorio, erigiendo ese principio de «prioridad nacional», para que «todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» se distribuyan prioritariamente «a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

«Son ustedes los que han firmado un acuerdo denigrante inhumano con la ultraderecha (…) El problema de nuestra democracia no es que los ultras sean ultras, es que el Partido Popular firma un pacto totalmente inhumano con ellos», denunció en el Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Vox y PP ya habían alcanzado un acuerdo en 2023 para gobernar Extremadura, pero en el verano de 2024 Vox se retiró de los cinco gobiernos regionales que dirigía en coalición con la derecha por un desacuerdo sobre el reparto de inmigrantes menores de edad irregulares por toda España.

En otras dos regiones, Aragón y Castilla y León, el PP ganó las elecciones pero necesita el apoyo de Vox para Gobernar, por lo que es previsible que se conformen coaliciones como las de Extremadura.

Las cuartas elecciones regionales en España de los últimos meses, las que se celebrarán en Andalucía el 17 de mayo, generan mucha expectativa, toda vez que esos comicios en la región más poblada del país son vistos como un anticipo de las elecciones generales previstas para el próximo año.

mig/mdm/du/rs/an