Acusan a los dominicanos Clase y Ortiz de manipular apuestas sobre lanzamientos en la MLB

1 minuto

Chicago (EE.UU.), 9 nov (EFE).- Los dominicanos Emanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de los Guardianes de Cleveland, fueron acusados formalmente este domingo por conspiración para cometer fraude electrónico y manipular apuestas sobre lanzamientos en los encuentros del béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Ortiz, de 26 años, fue arrestado en Boston, mientras que Clase, de 27, no se encuentra actualmente bajo custodia, informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.

Ortiz y Clase están acusados de participar en una red de corrupción que apostó cientos de miles de dólares en la MLB.

Según las investigaciones, los dos jugadores dominicanos fueron acusados de suministrar a los apostadores un aviso anticipado sobre los tipos de lanzamientos que harían y enviar intencionalmente bolas en lugar de ‘strikes’ para asegurar apuestas exitosas.

Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena. EFE

us/hbr