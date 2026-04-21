Acusan al fallecido cardenal colombiano Pedro Rubiano de haber abusado de joven de 15 años

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Bogotá, 20 abr (EFE).- El cardenal colombiano Pedro Rubiano, arzobispo emérito de Bogotá que falleció el 14 de abril de 2024, fue acusado este lunes de haber abusado sexualmente de un joven de 15 años en varias ocasiones en 1983.

«Eso sucedió y no fue solamente una vez. Y tengo entendido que tiene muchísimas denuncias, que han sido tapadas porque nunca prosperaron», señaló un hombre llamado Andrés en una entrevista con el programa 6AM W, de la emisora Caracol Radio.

La víctima relató que todo comenzó en 1983, cuando al joven lo echaron de su casa por problemas familiares y fue a la catedral primada de Bogotá buscando refugio y ayuda.

Sin embargo, allí empezó a sufrir abusos por parte de un sacerdote, cuyo nombre no fue revelado, quien luego le presentó al cardenal Rubiano.

«Se sentó conmigo en las sillas de atrás, quería besarme los pies, me besó las manos, me masturbó y me practicó sexo oral», relató el hombre sobre lo que sufrió a manos de Rubiano y agregó que no pudo huir de allí por la situación familiar que vivía.

El joven viajó en el 2000 a Ciudad del Vaticano con un pasaje que, dice, fue pagado por uno de sus victimarios y entregó documentos, fotos y videos de lo que había sufrido al médico y periodista español Joaquín Navarro Valls, quien era uno de los colaboradores cercanos al papa Juan Pablo II. Sin embargo, nunca recibió una respuesta.

Por eso, Andrés denunció en 2021 al cardenal Rubiano, cuando aún estaba vivo, y afirmó que «nunca pasó nada».

«En cambio, en España denuncian a un sacerdote de 90 años y a ese sí lo llaman y a ese sí le piden explicaciones y ese sí iba a la fiscalía y no, aquí no. Aquí el señor pasó de agache y se murió», añadió.

En mayo del año pasado, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica entregar información sobre los casos de pederastia ocurridos en el país, algo que no había hecho porque alegaba que esa información estaba protegida por el secreto pontificio.

La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal al resolver 50 tutelas (recurso de amparo) acumuladas que solicitaban información sobre casos de pederastia ocurridos en la curia colombiana, según una sentencia publicada este martes por la Corte.

Pedido de perdón

En 2024 el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón a las a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que «hoy en día» hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014.

De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

En relación con la pederastia, en junio de 2020 la Arquidiócesis de Villavicencio suspendió provisionalmente a más de 10 sacerdotes católicos por presunto abuso sexual y se puso a disposición de las autoridades competentes «para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso». EFE

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