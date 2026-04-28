Acusan de nuevo al exdirector del FBI, adversario de Trump, según la prensa de EEUU

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El exdirector del FBI James Comey, un abierto crítico del presidente Donald Trump, fue acusado de nuevo ante la justicia, cinco meses después de que se desestimara un caso contra él, reportaron medios estadounidenses este martes.

The New York Times dijo que la acusación se basa en una publicación en redes sociales hecha por Comey, pero no especificó exactamente de cuál se trata.

El año pasado Comey hizo una publicación en Instagram -ahora eliminada- que mostraba los números «86 47» formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en ese momento que «86» era jerga para «matar» y que «47» se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

«Él sabía exactamente lo que eso significaba», afirmó Trump. «Significa asesinato, y lo dice claro y fuerte».

Al justificar la eliminación de la publicación, Comey dijo en Instagram que había publicado la foto de unas conchas que había visto durante un paseo por la playa.

«Asumí que era un mensaje político», escribió, y añadió: «No me di cuenta que alguna gente asociara esos números con violencia. Nunca se me ocurrió pero me opongo a la violencia de cualquier tipo así que eliminé el mensaje».

Comey, de 65 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso, en lo que muchos consideraron parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos.

La jueza Cameron Currie desestimó su caso con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal.

Comey fue nombrado como jefe del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama y fue despedido por Trump en 2017.

El magnate republicano lo sacó del puesto en medio de una investigación para determinar si algún miembro de la campaña presidencial de Trump había colaborado con Moscú para arreglar la elección que ganó en 2016.

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