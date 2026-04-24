Acusan en EE.UU. a iraní detenido en Colombia por tráfico de migrantes

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).- La Justicia estadounidense presentó este viernes la acusación formal contra un ciudadano iraní, arrestado en Colombia, por supuestamente coordinar el contrabando de indocumentados hacia a Estados Unidos, la mayoría provenientes de Medio Oriente.

Jafar Tafakori, de 57 años y nacionalidad iraní, fue acusado en un tribunal federal de Texas por su supuesta participación en el contrabando de indocumentados entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).

El sospechoso, que enfrenta seis cargos relacionados con el tráfico de inmigrantes, supuestamente introdujo ilegalmente a un gran número de extranjeros, principalmente iraníes, a Estados Unidos a cambio de dinero.

Tafakori coordinaba con otras personas para proporcionar alojamiento, transporte y, en ocasiones, boletos de avión para que los migrantes viajaran por Sudamérica, Centroamérica y México hasta llegar a la frontera sur del país, por donde se les instruía a cruzar.

El acusado llegó a cobrar a algunos inmigrantes hasta 30.000 dólares por sus servicios, detalló el DOJ en el comunicado.

Tafakori fue detenido este jueves en la ciudad de Pereira (Colombia) a petición de las autoridades estadounidenses y se encontraría en proceso de extradición.

El fiscal interino de EE.UU., Todd Blanche, dijo en la nota de prensa que garantizar la seguridad de las fronteras estadounidenses y detener el tráfico de personas es una prioridad para el Departamento de Justicia.

De ser declarado culpable, Tafakori se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los seis cargos. EFE

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