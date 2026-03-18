Adams destaca ante el tribunal su influencia para lograr la paz en Irlanda del Norte

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Dublín, 18 mar (EFE).- El expresidente del Sinn Féin Gerry Adams aseguró este miércoles que usó su «influencia» para pasar de «la guerra a la paz» durante el pasado conflicto norirlandés, pero insistió en que nunca ha sido una «figura clave» del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Por segundo día, el veterano dirigente nacionalista, de 77 años, compareció hoy ante el Tribunal Superior de Londres para responder a una demanda civil presentada por tres víctimas de atentados del ya inactivo IRA, que le reclaman una indemnización simbólica de una libra esterlina por daños.

A preguntas del abogado de los demandantes, que le atribuyen una responsabilidad directa por esas acciones terroristas, Adams recordó que fue presidente del Sinn Féin, brazo político del IRA, durante 35 años, y reconoció que estuvo «profundamente implicado» en el conflicto y que defendió la «lucha armada» cuando creyó que «era apropiado».

No obstante, volvió a subrayar que no perteneció al IRA, pese a que varios testigos, entre ellos agentes de las fuerzas de seguridad y excombatientes republicanos, le han situado en este proceso en su Consejo Militar, compuesto por siete personas y considerado como la máxima autoridad de la banda armada.

A este respecto, sostuvo hoy que dichos testimonios proceden de individuos «con intereses creados» y dijo que lamentaba que los tres atentados en cuestión hubiesen provocado la muerte de tres personas y decenas de heridos.

La demanda ha sido interpuesta por Jonathan Ganesh, quien resultó herido en el atentado del IRA de 1996 en los muelles de Londres; John Clark, víctima del atentado de 1973 en la corte penal londinense de Old Bailey (Londres), y Barry Laycock, víctima de la bomba que explotó en el centro comercial Arndale de Mánchester en 1996.

Adams mantuvo que, de hecho, se sintió «desolado» por el atentado en los muelles londinenses, con «explosiones» que, según él, pusieron fin a la tregua declarada por el IRA dos años antes e hicieron peligrar «la estrategia de paz en la que yo y otros más llevábamos trabajado durante 30 años».

«No quiero presumir y no niego que fui una persona de interés e influyente, y usé esa influencia lo mejor que pude para pasar de la guerra a la paz, y eso es, afortunadamente, lo que disfrutamos hasta el día de hoy», señaló, en referencia a su destacado papel en la firma del acuerdo del Viernes Santo (1998), el texto que finalmente puso fin al conflicto armado.

Pese a presentarse como uno de los arquitectos de la paz, Adams también celebró hoy que el conflicto concluyó con un IRA «invicto» gracias a que sus «hombres y mujeres lucharon contra los británicos hasta la histórica declaración de 2005», cuando la banda certificó formalmente el fin de su campaña armada y completó la entrega supervisada de sus arsenales.

«No se les derrotó, desafiaron todos los intentos por criminalizarlos, de coaccionarlos. Tomaron la decisión correcta cuando tuvieron que hacerlo y mostraron madurez e inteligencia para elegir el camino correcto hacia el futuro», concluyó Adams. EFE

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