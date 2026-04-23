Aerolínea catarí da un paso más y reanuda sus vuelos a más destinos en Oriente Medio

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El Cairo, 23 abr (EFE).- La aerolínea catarí Qatar Airways reanudará a partir de este jueves sus vuelos desde Doha a destinos clave en Oriente Medio, tras haber anunciado la reanudación gradual de los vuelos de las aerolíneas internacional a la capital catarí, suspendidas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado, Qatar Airways apuntó que restablecerá hoy mismo los servicios diarios a Dubái, la capital comercial de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y Sharjah, en el sur de ese país, y que a partir del 1 de mayo realizará un vuelo diario a Damasco.

«Estas reanudaciones forman parte de la restauración gradual de la red global de Qatar Airways, tras el anuncio de la aerolínea a mediados de abril de la ampliación de su programa de vuelos a más de 150 destinos en seis continentes a partir del 16 de junio de 2026», se apunta en la nota.

El pasado lunes la Autoridad de Aviación Civil de Catar (QCAA, en inglés) anunció la «reanudación gradual» de vuelos de las aerolíneas internacionales a Doha tras «una evaluación exhaustiva de la situación» para «garantizar un alto nivel de preparación y eficiencia».

Catar, que acoge una de las principales bases militares estadounidenses en Oriente Medio, había cerrado su espacio aéreo tras el inicio de la guerra por EE.UU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Al igual que otros países vecinos, como EAU, Kuwait y Baréin, Catar fue blanco de intensos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio del conflicto y hasta el anuncio de la tregua de dos semanas, que venció este miércoles.

Pese a que la prorroga indefenida de la pausa por el presidente de EE.UU, Donald Trump, sigue la incertidumbre acerca de una segunda ronda de negociación entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin a la guerra, tras la que representantes de ambos mantuvieron los días 11 y 12 en Islamabad, la capital de Pakistán. EFE

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