Aerolíneas de África suspenden sus vuelos a Oriente Medio por el ataque militar a Irán

Nairobi, 28 feb (EFE).- Las aerolíneas africanas Ethiopian Airlines, Kenya Airways y Rwanda Air suspendieron este sábado sus vuelos a destinos en Oriente Medio, tras el ataque militar que Estados Unidos e Israel efectuaron contra diversos objetivos en Irán.

En un comunicado, Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope y la más grande de África, afirmó que, «debido a la actual situación de seguridad en Oriente Medio», sus vuelos a Amán, Tel Aviv, Dammam (Arabia Saudí) y Beirut están cancelados.

«Seguimos de cerca la situación y tomaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad y comodidad de nuestros pasajeros y tripulación», agregó esa compañía aérea.

Por su parte, Kenya Airways informó en otro comunicado de la suspensión temporal de sus vuelos a Dubái y Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) «hasta nuevo aviso debido al cierre del espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos».

«Nos comunicaremos directamente con los clientes afectados y les brindaremos la asistencia necesaria», añadió la línea aérea keniana.

Igualmente, Rwanda Air indicó que, «debido a la evolución de la situación en Oriente Medio», sus velos a Doha y Dubái han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

«La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad», subrayó la aerolínea ruandesa en una nota.

Numerosas aerolineas han anunciado a lo largo de la mañana su cancelación temporal de vuelos a la zona tras el estallido de la guerra.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní. EFE

