Aerolíneas de Oriente Medio resguardan sus aviones en España por la guerra

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Una veintena de aviones de aerolíneas de Oriente Medio han sido puestos a resguardo en un aeropuerto español, anunció el lunes su director, mientras que Qatar Airways, uno de los transportistas más afectados por la guerra, confirmó esta medida «temporal».

Debido al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, «nos hemos convertido en un refugio de aeronaves de Oriente Medio», explicó el director del aeropuerto de Teruel (este), Alejandro Ibrahim, a la radio española COPE.

El aeródromo, que ya se había utilizado para almacenar aparatos durante la pandemia de covid-19, ha recibido «en torno a 20 y se espera alguno más», dijo Ibrahim.

Irán respondió a la ofensiva israeloestadounidense atacando a aliados de Washington en el Golfo, en particular Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, lo que obligó a estos países a cerrar total o parcialmente sus espacios aéreos.

«Dadas las circunstancias excepcionales en la región y las perturbaciones operativas que escapan a nuestro control, Qatar Airways ha trasladado algunos de sus aparatos a ciertos aeropuertos fuera» del país, confirmó el lunes la compañía a la AFP.

El director del aeropuerto de Teruel dijo no saber cuánto tiempo permanecerán los aviones.

El aeropuerto, que alberga también una unidad de reciclaje de aviones, almacena actualmente «unos 70» aparatos de gran tamaño, pero «cabe todavía el doble», o más si los aviones son de menor tamaño, explicó Ibrahim.

Según Qatar Airways, «se trata de una medida temporal, y los aviones volverán a entrar en servicio cuando las operaciones de vuelo se reanuden a un nivel normal».

Según la empresa experta en datos aéreos Cirium, Qatar Airways, especialista en vuelos de larga distancia con conexiones, ha sido una de las compañías más afectadas por la guerra, cancelando cerca del 92% de sus vuelos desde el 28 de febrero.

Etihad, con base en Abu Dabi, ha anulado casi tres cuartas partes de sus vuelos, y Emirates (Dubái), que explota la mayor flota de aviones gigantes Airbus A380 y de larga distancia Boeing 777, casi la mitad, según Cirium.

«Qatar Airways reanudará sus operaciones en cuanto la autoridad de aviación civil de Catar anuncie la reapertura segura del espacio aéreo» del país, prometió la compañía.

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