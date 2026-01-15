Aerolíneas indias desvían sus rutas internacionales por cierre del espacio aéreo en Irán

2 minutos

Nueva Delhi, 15 ene (EFE).- Las principales aerolíneas de la India, encabezadas por Air India e IndiGo, se vieron obligadas este jueves a cancelar vuelos y desviar rutas internacionales debido al repentino cierre del espacio aéreo de Irán, motivado por las crecientes tensiones entre Teherán y Estados Unidos y las protestas internas en el país persa.

«Debido a la situación emergente en Irán, el consiguiente cierre de su espacio aéreo y en vista de la seguridad de nuestros pasajeros, los vuelos de Air India que sobrevuelan la región están utilizando una ruta alternativa, lo que podría ocasionar retrasos», escribió la aerolínea de bandera india en un aviso en X.

Por su parte, otras operadoras como IndiGo o SpiceJet también confirmaron cambios en sus servicios internacionales, activando protocolos de reembolso y cambios de reserva para los clientes damnificados ante una situación que calificaron como «fuera de su control».

Según la plataforma de rastreo Flightradar24, el cierre del espacio aéreo iraní se inició a las 22:15 GMT del miércoles y, tras una prórroga de tres horas, el plazo se cumplió a las 03:30 GMT de este jueves (07:00 hora local en Teherán).

Durante horas, las pantallas de radar mostraron un cielo prácticamente vacío sobre Irán. Tras vencerse el plazo, apenas una decena de vuelos —en su mayoría de compañías locales— han vuelto a cruzar el territorio, mientras que las operadoras internacionales mantienen la cautela.

Ante el deterioro de la situación, el Gobierno de la India emitió el miércoles una alerta instando a sus ciudadanos a abandonar Irán y evitar viajar al país «hasta nuevo aviso».

La tensión en Irán se ha disparado tras 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado al menos 3.428 muertos, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Sin embargo, durante las últimas horas el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que «las matanzas en Irán están cesando» y «no hay planes para ejecuciones», en sus propias palabras. EFE

lgm/gad