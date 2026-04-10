Aeropuerto de Bucaramanga opera con restricciones por bloqueos de campesinos colombianos

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Bogotá, 10 abr (EFE).- El Aeropuerto Internacional Palonegro, el más importante del este de Colombia, opera este viernes con restricciones tras el cierre temporal ordenado la víspera debido a un bloqueo de las vías de acceso por parte de campesinos que protestan por el aumento del impuesto a sus propiedades.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que, debido a las dificultades de movilidad, el personal esencial de este aeropuerto que sirve a Bucaramanga, capital del departamento de Santander, incluidos controladores aéreos, bomberos aeronáuticos y equipos logísticos, no ha podido llegar a sus puestos de trabajo.

Por ello, la terminal funciona bajo la modalidad de «aeropuerto no controlado», lo que implica la aplicación de protocolos especiales de seguridad y puede causar «demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos».

La entidad pidió a los pasajeros «establecer contacto inmediato con su aerolínea» y verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal donde ya se han reportado al menos 35 cancelaciones.

Por su parte, Avianca, la principal aerolínea de Colombia, anunció que canceló los vuelos desde y hacia Bucaramanga durante la mañana de este viernes y reiteró que su prioridad es «la seguridad de pasajeros y colaboradores», por lo que ofreció cambios de itinerario sin costo o reembolsos.

Latam también activó «un plan de protección a pasajeros para mitigar el impacto de esta situación y de las modificaciones de los itinerarios» y está evaluando si podrá operar los vuelos previstos para la tarde del viernes.

Los bloqueos en la carretera que lleva al aeropuerto, ubicado en el municipio de Lebrija (Santander), hacen parte de una protesta de campesinos que denuncian que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), autoridad catastral de Colombia, elevó el valor de sus tierras por encima de los precios reales, lo que ha disparado el impuesto a pagar.

Lejos de ceder, los manifestantes endurecieron hoy su postura al anunciar que «la protesta será indefinida y no habrá más pasos intermitentes, solo podrán pasar ambulancias y bomberos», según aseguró a medios locales la veedora nacional del paro, Tatiana Muñoz.

Ante la crisis, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, puso a disposición un helicóptero para transportar a los controladores aéreos y así facilitar la reactivación de las operaciones en el aeropuerto, y pidió al Gobierno nacional atender «con urgencia» las inquietudes de las comunidades por el aumento del impuesto a sus propiedades rurales. EFE

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