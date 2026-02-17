AfD, considerada «movimiento extremista de derechas» también en la región de Baja Sajonia

Berlín, 17 feb (EFE).- La filial del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en el estado federado de Baja Sajonia, en el noroeste del país, ha sido clasificada como «movimiento extremista de derecha» comprobado, informó este martes el Ministerio del Interior regional.

«Hemos clasificado a AfD en Baja Sajonia como movimiento extremista y así se convierte en un ‘objeto de vigilancia de importancia considerable'», explicó en una rueda de prensa la ministra del Interior del estado federado, Daniela Behrens.

Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza en las elecciones generales de febrero, fue clasificada en mayo pasado a nivel nacional como «caso seguro» de extremismo de derechas por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, si bien el partido recurrió la decisión y la agencia federal renuncio a describir públicamente a la fuerza con esta categorización hasta el fallo.

La formación ultraderechista ya contaba con ese estatus de «caso comprobado de extremismo» en sus agrupaciones de los estados federados de Sajonia-Anhalt, Sajonia y Turingia y Brandeburgo, a lo que se suma ahora también Baja Sajonia, donde en las últimas elecciones regionales en 2022 AfD sacó un 10,9 %, por detrás de los socialdemócratas, los conservadores y Los Verdes.

Las filiales regionales de la AfD en Bremen, Baden-Wurtemberg y Hesse están consideradas aún como casos bajo sospecha, y en Baviera, la AfD está siendo vigilada.

En mayo de 2022, la AfD de Baja Sajonia fue declarada por primera vez objeto de sospecha. Tras la prórroga legal de la fase de sospecha en mayo de 2024, había que decidir hasta más tardar en mayo sobre la clasificación de la filial en el estado federado.

Con la clasificación como objeto de vigilancia y la constatación de su importancia considerable, la Oficina de Protección de la Constitución de Baja Sajonia puede continuar observando las actividades de la AfD en el estado federado y aplicar también medidas de inteligencia de mayor intervención.

Según un comunicado del Ministerio del Interior regional, para la clasificación de la AfD como objeto de vigilancia, la Oficina de Protección de la Constitución de Baja Sajonia señaló que el partido «tiene un concepto del pueblo basada en el origen étnico», lo que «constituye el núcleo de una ideología nacionalista étnico-nacionalista y contraviene el orden democrático libre y fundamental».

También considera que AfD de Baja Sajonia «para negar la esencia democrática de la República Federal de Alemania, negar la separación de poderes y desacreditar fundamentalmente el sistema recurre a comparaciones con sistemas no democráticos».

Además sostiene que las suborganizaciones extremistas ‘Der Flügel’ (el ala) y ‘Junge Alternative Niedersachsen’ (Juventudes de AfD de Baja Sajonia) (JA), tras su disolución, se integraron ideológica y personalmente en las estructuras del partido.

El presidente de la Oficina de Protección de la Constitución en Bajo Sajonia, Dirk Pejril, sostuvo en un comunicado que, aunque la creación de la filial estatal de la nueva agrupación juvenil ‘Generation Deutschland’ (GD) aún está pendiente en Baja Sajonia, «al igual que en el caso de la federación, se puede asumir continuidad ideológica y de personal con muchos antiguos miembros de la JA», clasificada como extremista de derecha hasta su disolución. EFE

