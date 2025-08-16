The Swiss voice in the world since 1935

Afganistán: cuatro años sin educación para las niñas y mujeres tras la caída de Kabul

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Kabul, 16 ago (EFE).- Cuatro años después de que los talibanes regresaran al poder, Afganistán sigue manteniendo cerradas las aulas para niñas y mujeres, convirtiéndose en el único país del mundo que les niega el acceso a la educación secundaria y universitaria, algo que los organismos internacionales piden no olvidar.

Según la UNESCO, casi 2,2 millones de niñas están actualmente excluidas del sistema educativo más allá de la primaria, una situación que su directora general, Audrey Azoulay, calificó este fin de semana como «profundamente preocupante».

Desde agosto de 2021, cuando las tropas estadounidenses completaron su retirada del país, las autoridades talibanas han impuesto restricciones estrictas sobre quién puede asistir a la escuela y bajo qué condiciones.

Las escuelas secundarias y universidades para mujeres permanecen cerradas, y las normas del régimen exigen la segregación de sexos, códigos de vestimenta estrictos y un control exhaustivo de los currículos educativos, con un énfasis marcado en la instrucción religiosa y la narrativa talibana.

Dentro del propio régimen, el viceministro de Asuntos Exteriores, Abbas Stanakzai, ha mostrado una postura en ocasiones crítica hacia estas políticas. Participante en los Acuerdos de Doha de 2020, que incluían promesas sobre derechos de mujeres, ha insistido en diversas ocasiones en otra postura.

«Hoy, entre una población de 40 millones, estamos siendo injustos con 20 millones de personas (…) Las hemos privado de todos sus derechos; no tienen derecho a heredar, ni voz ni voto… no se les permite estudiar, no se les permite asistir a las mezquitas, se les cierran las puertas de las universidades y escuelas», declaró, según recogen medios locales como TOLO News.

Por el contrario, Neda Mohammad Nadeem, el ministro interino talibán de Educación Superior, ha defendido la política del régimen, afirmando que «la investigación de los académicos continúa. Si sus conclusiones demuestran que la educación de las mujeres en esta modalidad es admisible, creemos que, en ese caso, se concederá la autorización».

Los propios estudiantes reflejan la desesperanza de esta situación. «Nada de lo que los talibanes dicen sobre educación es cierto. Han prohibido la educación para mujeres y no se puede esperar esperanza de ellos», contó a EFE Nazo, de 17 años.

«La comunidad internacional no considera realmente a las mujeres afganas como seres humanos. Si lo hiciera, habría dado al menos un paso en estos cuatro años», agregó Madina, de 16 años.

Otros informes internacionales respaldan la gravedad de la situación: según UNICEF, si la prohibición persiste hasta 2030, más de cuatro millones de niñas podrían perder su derecho a la educación secundaria y universitaria.

Amnistía Internacional subrayó esta semana que la exclusión se ve reforzada por la desarticulación de instituciones que protegían los derechos de las mujeres, ahora sometidas al control del régimen, mientras la vida cotidiana en Kabul refleja una nueva realidad: negocios cerrados, prohibición de la voz femenina y estrictas normas de vestimenta que marcan el ritmo bajo la ley de la sharía. EFE

lk-lgm/vh

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22282690, 22536935, 22536937, entre otros).

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR