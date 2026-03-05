Agencia marítima del Reino Unido reporta explosión frente a costa de Kuwait

(Actualiza con información del Ministerio del Interior de Kuwait)

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, que provocó el derramamiento de petróleo en el mar, mientras la tripulación se encuentra a salvo.

UKMTO indicó hoy en un comunicado que recibió notificación de un incidente a unas 30 millas náuticas (unos 55,5 kilómetros) de la costa sureste de Mubarak al-Kabeer, en Kuwait, en el Golfo Pérsico.

El Ministerio del Interior del país, sin embargo, se pronunció después para decir que el incidente sucedió fuera de las aguas territoriales de Kuwait, a más de 60 kilómetros (32 millas náuticas) de su orilla.

El capitán de un petrolero anclado informó el haber visto y oído una «gran explosión» y a una pequeña tripulación abandonar la zona. Según la fuente, se pudo ver petróleo derramándose en el agua, y la embarcación, de la que no se ofrecieron más detalles, fue sacada del agua con toda la tripulación a salvo.

El derramamiento de crudo puede tener impacto medioambiental, advierte.

No es el primer incidente en la zona, después de que las autoridades iraníes amenazaran con no permitir el paso por el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el de Omán.

Este miércoles la misma agencia británica reportó tres ataques o actividades sospechosas contra la navegación en la zona.

Un buque portacontenedores fue golpeado por un proyectil desconocido justo por encima de la línea de flotación, desatando un incendio en la sala de máquinas, sin que se reportaran víctimas humanas ni daños ambientales en el incidente, que ocurrió dos millas náuticas al norte Omán.

Asimismo, la UKMTO informó de un «ataque» contra un buque al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), horas después de informar de una «actividad sospechosa» cerca del estrecho de Ormuz, después de que el capitán de otro buque informara de una fuerte explosión en las proximidades de su embarcación.

El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió el martes en la televisión estatal de que no permitirán que «ni una sola gota de petróleo» salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. EFE

