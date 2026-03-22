AI exige la liberación de un exministro de Finanzas y un opositor detenidos en Zimbabue

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Nairobi, 22 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió este domingo la liberación del exministro de Finanzas de Zimbabue y coordinar del partido opositor Foro de Defensores de la Constitución (CDF), Tendai Biti, junto a su director de programas, Morgan Ncube, tras ser detenidos por no notificar a la policía sobre una reunión pública.

“Exigimos la liberación inmediata de Tendai Biti y Morgan Ncube, quienes ejercían pacíficamente sus derechos constitucionales. Las autoridades deben respetar, proteger y garantizar la libertad de reunión, expresión y asociación”, indicó AI en su cuenta de X.

En el mismo incidente también fueron arrestados el periodista Fanuel Chinowaita y el abogado Nyasha Gerald Mukonyora, quienes posteriormente fueron liberados sin cargos tras permanecer detenidos durante varias horas.

Según las autoridades, los opositores fueron acusados ​​de infringir la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden y se espera que comparezcan ante un tribunal este lunes.

Por su parte, el CDF denunció en un comunicado que policías armados “arrestaron y acusaron ilegalmente” Biti y Ncube, que están detenidos en la Estación de Policía Central de Mutare, capital provincial de Manicalandia (este).

“El CDF condena estos arrestos arbitrarios que consideramos un acto calculado para silenciar a quienes se oponen a las Enmiendas Constitucionales por parte de un régimen decidido a cerrar el poco espacio democrático que queda en Zimbabue”, expresó el partido.

“Si Tendai Biti, Morgan Ncube y el CDF en general han cometido algún delito, sería el delito de liderar valientemente la campaña contra la enmienda de la Constitución de Zimbabue bajo el Proyecto de Ley de Enmienda No. 3 y decir no a la agenda 2030 del presidente Emmerson Mnangagwa”, añadieron.

Aunque Mnangagwa debe dejar el cargo en 2028 tras cumplir sus dos mandatos de cinco años estipulados en la Constitución, el Gobierno publicó el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial un proyecto de ley con una enmienda que amplía el mandato presidencial y parlamentario a siete años.

Además busca eliminar el artículo 92 de la Constitución, que permite que el presidente sea elegido por voto directo de la ciudadanía, para reemplazarlo por un sistema en el que el mandatario sea electo por mayoría en una sesión conjunta del Parlamento.

Esto fue rechazado tanto por la oposición como por miembros del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (Zanu PF), incluidos un grupo de generales retirados de las Fuerzas Armadas de Zimbabue, quienes enviaron una carta al Parlamento advirtiendo que las enmiendas “podrían traicionar los principios por los que los zimbabuenses lucharon durante la guerra de liberación”.

Según Human Rights Watch (HRW), el Ejecutivo ha intensificado la represión contra quienes se oponen a esta legislación, y en los últimos meses policías y hombres armados no identificados han amenazado, acosado y agredido físicamente a los opositores a la enmienda constitucional. EFE

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