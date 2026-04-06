AI lamenta el «conflicto olvidado» de Nigeria tras los recientes asesinatos y secuestros

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Nairobi, 6 abr (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) lamentó este lunes el «conflicto olvidado» de Nigeria tras ataques de hombres armados perpetrados en los últimos días en diferentes zonas del país, que han dejado al menos 31 muertos y 150 secuestrados.

«Los aldeanos describieron sentirse indefensos y en constante tensión, preparándose continuamente para los ataques. Este es el conflicto olvidado de Nigeria», publicó AI Nigeria en su cuenta de la red social X, en referencia al ataque del pasado jueves contra varias comunidades del estado de Zamfara (noroeste).

Dos ataques contra las aldeas de Kurfa Danya y Kurfan Magaji dejaron siete muertos y 150 secuestrados, la mayoría mujeres y niños.

«Las autoridades nigerianas han afirmado repetidamente que están abordando la situación, pero el creciente número de muertos y la oleada de secuestros masivos cuentan una historia diferente», añadió AI.

Además, condenó el ataque perpetrado por presuntos pastores ocurrido entre el sábado por la tarde y el domingo por la noche en la comunidad Mbalom, en el estado de Benue (centro-sur), donde murieron al menos 17 personas.

«En el estado de Benue, los ataques de hombres armados han desplazado a más de 500.000 personas, muchas de las cuales languidecen en campamentos insalubres sin acceso a agua suficiente, con saneamiento deficiente, alimentos y atención médica», afirmó AI.

El organismo también criticó a las autoridades nigerianas por fallar «repetidamente» a la población del estado de Benue, donde los frecuentes ataques de hombres armados «han privado a miles de personas de sus derechos a la vida, la integridad física, la libertad, la libertad de movimiento y el acceso a medios de subsistencia».

El mismo domingo, al menos siete personas murieron y otro número aún sin especificar fue secuestrado en ataques de hombres armados contra dos iglesias en la comunidad de Ariko, en el estado de Kaduna (centro de Nigeria), durante las celebraciones del Domingo de Pascua.

El Ejército de Nigeria logró rescatar a 31 rehenes esa misma noche, aunque aseguró que aún quedan fieles en manos de los asaltantes.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP) también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto. EFE

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