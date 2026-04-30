Airbus confirma un pedido firme de 137 A320neo de China Southern

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París, 30 abr (EFE).- El fabricante aeronáutico europeo Airbus confirmó este jueves un pedido firme de 137 aviones A320neo procedente de la aerolínea china China Southern y mostró su satisfacción por el mismo.

«Estamos encantados de recibir este pedido firme», indicó un portavoz de la compañía al confirmar la información que China Southern había aportado previamente a la Bolsa de Shangai.

Según los datos de la aerolínea, 102 de los aparatos encargados integrarán directamente su flota, mientras que el resto, 35, irán destinados a su filial Xiamen Air. Los primeros llegarán entre 2028 y 2032 mientras que los segundos lo harán entre 2029 y 2032.

A precio de catálogo, este pedido supone 21.400 millones de dólares (unos 18.200 millones de euros).

Este nuevo importante pedido se produce pocos días después de que Airbus desvelara sus cuentas trimestrales, con una caída del 26 % de los beneficios a causa de los problemas del fabricante para respetar el plazo de entrega de muchos de sus pedidos.

El constructor europeo acumula pedidos de más de 9.000 aparatos. EFE

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