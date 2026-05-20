Airbus y Armada española completan ensayo multidominio con plataformas tripuladas y drones

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Ingolstadt, (Alemania), 20 mayo (EFE).- Airbus Helicopters y la Armada española completaron con éxito este mes un ensayo de vuelo táctico en Rota (España) con plataformas tripuladas y no tripuladas, informó este miércoles el fabricante aeronáutico Airbus en un comunicado.

Durante los ensayos, los drones -un Airbus Flexrotor y un Alpha 900-, manejados por un piloto a bordo de un helicóptero H135 de la Armada española mediante la tableta HTeaming, la solución modular de Airbus Helicopters para la cooperación entre aeronaves tripuladas y no tripuladas, realizaron despegues y tomas desde el buque de acción marítima Rayo en movimiento.

La demostración consistió en el simulacro de una persecución de una lancha rápida durante una operación marítima ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento, por sus siglas en inglés), en la que el Flexrotor y el Alpha 900 rastrearon al objetivo y transmitieron imágenes en directo tanto al helicóptero como al buque.

Los datos se integraron en el NAIAD (Sistema Naval Avanzado e Integrado de Defensa para Vehículos Autónomos), el sistema de integración táctica de Navantia para vehículos no tripulados, lo que permite el mando, control e interoperabilidad de sistemas aéreos, de superficie y submarinos dentro del SCOMBA (Sistema de Combate de los Buques de la Armada), el sistema de gestión de combate de la Armada española desarrollado por Navantia.

La tableta HTeaming dota a las tripulaciones de un control total sobre los drones en vuelo y, en paralelo, los datos de los aparatos no tripulados se procesaron a través del Helicopter Integrated Tactical System (Sistema Táctico Integrado para Helicópteros), una consola táctica desarrollada por Airbus que actuó como enlace con el buque, lo que garantizó que la información fuera compatible con el sistema de combate NAIAD/SCOMBA.

Así, el ejercicio validó el control en tiempo real del dron y el intercambio de imágenes entre sistemas no tripulados, helicópteros y buques de la armada para establecer un enlace operativo multidominio.

Esta capacidad permite al buque acceder a información crítica desde zonas situadas más allá del alcance de sus propios sensores directamente desde el puesto de combate.

Según el comunicado, la tableta HTeaming demostró ser agnóstica al integrar con éxito el Alpha 900.

El consejero delegado de Airbus Helicopters en España, Fernando Lombo, señaló que «Airbus Helicopters tiene el compromiso de explorar nuevas fronteras en la cooperación entre sistemas tripulados y no tripulados que aporten un valor añadido real a los clientes».

«La estrecha colaboración entre empresas pioneras como Airbus, Navantia y Alpha Unmanned Systems, combinada con la confianza de entidades públicas como la Armada española, muestra nuestro potencial conjunto para reforzar el papel de Europa como líder soberano en defensa. Al trabajar juntos, demostramos que podemos ofrecer la tecnología innovadora necesaria para asegurar una posición de liderazgo en el panorama global», añadió. EFE

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