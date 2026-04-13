Al 53 % del escrutinio en Perú, un candidato presidencial muerto recibe más de 6.400 votos

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Lima, 13 abr (EFE).- Napoleón Becerra, el candidato presidencial peruano que falleció en un accidente de tráfico semanas antes de los comicios, mientras recorría el país para hacer campaña electoral, obtiene más de 6.400 votos en las elecciones de este domingo, cuando se ha escrutado el 53,7 % de las papeletas.

Becerra, un funcionario municipal de larga trayectoria y líder sindical que era candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) era uno de los 36 candidatos inscritos en la elección celebrada el domingo y actualmente registra 6.440 votos.

El difunto candidato, que perdió la vida al salirse de la carretera el automóvil donde viajaba entre las regiones de Huancavelica y Ayacucho, es el penúltimo aspirante en el escrutinio, por delante de Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario del Despacho Presidencial durante el mandato del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso impidió la votación en 187 mesas en la capital, lo que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el Jurado Nacional de Elecciones ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

De acuerdo a resultados aún provisionales, la candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, obtuvo 16,9 % de votos válidos, seguida por el aspirante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 14,7 %, por lo que ambos participarán en una segunda vuelta el próximo 7 de junio. EFE

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