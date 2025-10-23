Al Courtois salvador le llega el gran reto

Óscar Maya Belchí

Madrid, 23 oct (EFE).- Thibaut Courtois llega al clásico en plena forma. Dos partidos sin recibir gol gracias a dos grandes paradas suyas, una por encuentro. Y salvadoras de dos puntos cada noche. Ante el Getafe a Abu Kamara y frente al Juventus frente a Vlahovic. Capital el belga en las últimas dos victorias del Real Madrid con el duelo contra el Barcelona en el horizonte.

El domingo llegan palabras mayores para el Real Madrid. Recibirá al Barça en el Santiago Bernabéu en el primer gran duelo entre ambos de la temporada con el mal recuerdo de la pasada campaña.

Cuatro enfrentamientos y cuatro derrotas para el Real Madrid. Y dolorosas. 0-4 en Liga en el Santiago Bernabéu, 2-5 en la final de la Supercopa en Arabia Saudí, 3-2 en la prórroga de la final de la Copa del Rey y 4-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys para finiquitar la Liga.

En total, 16 goles encajados en cuatro partidos. A una media de cuatro por duelo. Hansi Flick pasó por encima del plan de Carlo Ancelotti y de un Thibaut Courtois superado.

El belga hizo más paradas -17- que goles encajados, pero la superioridad del Barcelona fue imparable. Aunque, para Courtois, tuvieron opciones de ganar.

“En todos esos partidos tuvimos ocasiones para ganar. Ellos el año pasado ofensivamente acertaban mucho, y es lo que debemos intentar evitar. Podemos frenar su poderío ofensivo”, dijo en zona mixta tras la victoria contra el Juventus.

Nueva vida para Courtois

La pasada temporada supuso el fin al proyecto de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. En parte, por una fragilidad defensiva que le impidió competir por los grandes títulos. 63 goles encajados en 53 partidos para Courtois reflejan el bajón defensivo de un equipo que sufrió lesiones graves como las de Militao y Carvajal, a la vez que Alaba arrastraba otra grave lesión de rodilla de la temporada anterior.

Un problema del Real Madrid que Xabi Alonso detectó y trata de corregir desde el principio, abogando por tener un mayor control del balón para conceder menos ocasiones. Courtois tiene menos trabajo que la temporada pasada, pero debe aparecer en momentos clave, como marca el día a día de un portero de un equipo grande.

“Courtois aparece en este tipo de noches”, aseguró Xabi tras ganar 1-0 al Juventus gracias a un gol de Bellingham… y a la gran parada de Courtois en un mano a mano con Vlahovic siete minutos antes del tanto del Real Madrid.

El belga decidió quedarse en la portería y no salir del área en busca del corte, mientras Militao molestaba la carrera de Vlahovic para complicarle la tarea del gol, hasta que se encontró con una pierna salvadora de Courtois en el mano a mano.

Victoria con sello Courtois como la de Getafe el domingo, con otra parada salvadora a Kamara en el último minuto. Y jugando contra nueve, lo que provocó la bronca del guardameta a su defensa.

En plena forma llega Courtois al clásico, con solo un debe en lo que va de temporada: los cinco goles recibidos ante el Atlético de Madrid. De hecho, aquella tarde en el Metropolitano recibió la mitad de los tantos que le han marcado en 12 partidos.

Un escenario que, si el Real Madrid quiere mantener el liderato y Courtois celebrar con éxito su partido número 301 con la camiseta del conjunto blanco, no debe repetirse en un clásico este domingo al que el Barcelona llega como máximo goleador de LaLiga EA Sports -24 tantos- y que la pasada temporada se acostumbró a golear a su máximo rival. EFE

