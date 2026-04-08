Al Jazeera condena el asesinato de uno de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

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La cadena Al Jazeera condenó este miércoles la muerte de uno de sus reporteros en un bombardeo de Israel en Gaza y afirmó que se trata de «un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas».

Más temprano, la televisora catarí informó que el periodista Mohammed Wishah murió este miércoles en la Franja de Gaza después de que un dron israelí alcanzara su automóvil.

«Al Jazeera Media Network condena enérgicamente el atroz crimen de atacar y asesinar al corresponsal de Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, tras un ataque contra el vehículo en el que viajaba al oeste de la Franja de Gaza», declaró la cadena en un comunicado.

El canal afirmó que «su asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas».

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