Al menos 10 muertos en Kenia por choque entre un autobús y un camión

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Nairobi, 4 abr (EFE).- Al menos diez personas murieron en la carretera que conecta el condado keniano de Nakuru con Nairobi, a la altura de la ciudad de Gilgil (suroeste), al chocar un autobús con un camión, informó este sábado la Policía.

El comandante de la Policía de Gilgil Winston Mwakio confirmó que el accidente tuvo lugar a las 21:30 horas del viernes (18:30 GMT), cuando el autobús chocó contra la parte trasera de un camión que se encontraba parado, según medios locales.

«Los agentes se encuentran sobre el terreno para limpiar los restos del accidente y restaurar el tráfico», añadió.

Las autoridades pidieron a los conductores extremar las precauciones en un tramo especialmente transitado por las vacaciones de Semana Santa.

Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, y tan solo este viernes murieron 20 personas en incidentes separados, de ellos 16 pasajeros y cuatro conductores. EFE

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