Al menos 10 muertos tras el ataque contra una mina de cobre y oro en Pakistán

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Islamabad, 23 abr (EFE).- Al menos diez personas fallecieron en un ataque contra una instalación del consorcio minero privado National Resources Limited (NRL) en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, confirmó la Policía local a EFE este jueves.

«Diez personas perdieron la vida en el ataque. Entre los fallecidos se encontraban siete empleados de la empresa y tres miembros del personal de seguridad. No disponemos de información sobre los heridos ni sobre si hubo algún terrorista abatido», declaró a EFE un portavoz de la policía de Chagai, Naseem Iqbal.

El ataque tuvo lugar en torno a las 17:45 hora local (12:45 GMT) del miércoles en el área de Darigwan, dentro del distrito de Chagai, cuando «más de 40 terroristas a bordo de motocicletas y otros vehículos» irrumpieron en las instalaciones, explicó Iqbal.

En un comunicado oficial, la empresa informó de que las fuerzas de seguridad, incluido el Cuerpo de la Frontera, respondieron con rapidez y han asegurado la zona. «Actualmente se está llevando a cabo una operación de limpieza y barrido para garantizar la seguridad del personal y de los activos», indicó el comunicado.

Por el momento, ningún grupo reivindicó la autoría del ataque.

Baluchistán, escenario de una insurgencia independentista desde hace décadas, es la provincia más grande y rica en recursos naturales de Pakistán, especialmente en gas y minerales.

Grupos armados de etnia baluche exigen la independencia o una mayor autonomía, acusando al Gobierno de Islamabad de explotar su territorio rico en minerales mientras margina a la población local.

El consorcio de la mina privada donde sucedió el ataque tiene una licencia de exploración de cobre y oro con una extensión de 500 kilómetros en la zona.

Como respuesta a las críticas por la gestión centralizada de los recursos, la compañía minera subrayó que más del 90% de la fuerza laboral en la planta de Darigwan está compuesta por ciudadanos locales de Baluchistán.

La violencia se ha intensificado en los últimos años debido a la oposición de estos grupos a los multimillonarios proyectos de inversión de China en la región, en particular el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que consideran una forma de «colonialismo económico». EFE

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