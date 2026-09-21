Al menos 100 militares muertos tras un ataque yihadista en Mali

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Al menos 100 militares malienses y cinco paramilitares rusos de la fuerza Africa Corps murieron el 10 de septiembre en un ataque yihadista contra un campo militar en Dioura (centro), señalaron fuentes coincidentes este viernes.

Reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda, este ataque es uno de los más mortíferos sufridos por el ejército maliense desde el inicio del conflicto en este país de África Occidental desde hace unos quince años.

«El ataque terminó en una tragedia de una magnitud inédita. Hubo más de 100 militares muertos, entre ellos dos oficiales», declaró a la AFP una fuente de seguridad que habló bajo anonimato en la ciudad de Mopti.

Un oficial del Estado Mayor General del ejército y un representante local también confirmaron esta cifra a la AFP.

El militar dio cuenta además de decenas de desaparecidos, prisioneros y heridos.

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