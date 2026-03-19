Al menos 11 muertos en operativo militar contra el cartel de Sinaloa en el oeste de México

1 minuto

Ciudad de México, 19 mar (EFE).- El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves de un operativo militar en el que resultaron abatidos 11 presuntos miembros del cartel de Sinaloa (oeste) y detenida y posteriormente liberada una hija de «El Mayo» Zambada, líder del cartel, preso en Estados Unidos.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de Marina en Sinaloa, se llevó a cabo en diversos municipios en medio de la ola de violencia que vive ese estado mexicano.

En ese estado, y su capital Culiacán, se libra desde finales de 2024 una violenta pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado grupo terrorista, tras la detención en julio de ese año de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, entregado a EE.UU. por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán. EFE

csr/afs/lss