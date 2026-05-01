Al menos 11 muertos en un ataque yihadista en Burkina Faso

afp_tickers

2 minutos

Al menos 11 civiles, en su mayoría integrantes de milicias voluntarias que apoyan al ejército, murieron en un ataque yihadista en el norte de Burkina Faso, informaron este jueves a la AFP habitantes locales y fuentes de seguridad.

El ataque, registrado el miércoles, fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaida, que afirmó haber «tomado el control de un puesto militar perteneciente a las milicias burkinesas».

«Terroristas fuertemente armados y en motocicletas llevaron a cabo un ataque en la localidad de Bagare», en la provincia septentrional de Passoré, contó un habitante de la zona.

«Los disparos duraron más de una hora y los terroristas incendiaron decenas de comercios, vehículos y motocicletas», añadió.

«Los daños son importantes, pero lamentamos sobre todo la pérdida de vidas entre los VDP», dijo otro residente en referencia a los Voluntarios para la Defensa de la Patria.

Según este vecino el balance de muertos es «provisional».

La junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, que tomó el poder en 2022, ha reclutado a miles de auxiliares civiles, los VDP, para ayudar al ejército a combatir a los grupos armados afiliados a Al Qaida y al movimiento yihadista Estado Islámico (EI).

«El puesto de los VDP fue efectivamente blanco de los yihadistas, pero el contraataque logró que el enemigo se diera a la fuga», afirmó una fuente de seguridad regional, sin dar más detalles.

Un habitante indicó que personas de aldeas circundantes que habían sido tomadas por los yihadistas se habían refugiado en Bagare, antes de que ésta fuera atacada el miércoles.

El martes, el gobierno lanzó una operación militar destinada a reforzar la seguridad en todo Burkina.

También reforzó la seguridad en la capital, Uagadugú.

bur/bdi/gil/ahg/erl