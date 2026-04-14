Al menos 11 muertos y 22 heridos tras una explosión en una central eléctrica en la India

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Nueva Delhi, 14 abr (EFE).- Al menos once trabajadores murieron y otros 22 resultaron heridos este martes tras la explosión de un conducto conectado a una caldera en una planta de energía del gigante minero indio Vedanta, situada en el estado de Chhattisgarh, en el centro de la India.

Según la información preliminar, la explosión se produjo en un tubo de la caldera de la central eléctrica de Vedanta en la aldea de Singhitarai por la tarde, declaró el superintendente de policía del distrito de Sakti, Prafull Thakur, a la agencia india PTI.

Aún no se han podido determinar con exactitud las causas del accidente ni cuántos trabajadores se encontraban dentro de la central en el momento de la explosión, por lo que existe el temor de que haya más personas atrapadas bajo los escombros.

Vedanta, fundada y controlada por el multimillonario Anil Agarwal, es un gigante indio de los recursos naturales y uno de los mayores productores de zinc del mundo, con operaciones en la minería de zinc, plomo, plata y aluminio, así como en el sector del petróleo y gas en la India y África.

El primer ministro indio, Narendra Modi, transmitió en X sus condolencias a las familias afectadas y a los heridos por el accidente e informó de que la administración local está prestando asistencia a las víctimas.

Los accidentes industriales son frecuentes en la India, a menudo debido al estado precario de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y las prácticas ilegales en el sector de la construcción, así como por el incumplimiento de las normas de seguridad. EFE

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