Al menos 17 muertos en Irán tras nuevos ataques de EE.UU. e Israel

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Redacción internacional, 6 abr (EFE).- Al menos 17 personas murieron este lunes en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que alcanzó distintos puntos del país persa, según agencias de noticias vinculadas con el Gobierno iraní.

Trece de las víctimas fallecieron en un bombardeo sobre dos viviendas en la ciudad Ghal’eh Mir, en el distrito de Baharestan y, según el gobernador de la región, las autoridades continúan la «búsqueda para rescatar a las personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros», según indicó Fars.

Asimismo, la agencia Mehr informó sobre un ataque contra zonas residenciales en el este de Teherán que causó cuatro muertos y siete heridos, después de que las bombas dejaran «tres viviendas completamente destruidas y otros 50 edificios con daños graves».

La ofensiva afectó también a la Universidad Sharif, donde la destrucción de instalaciones energéticas paralizó la red eléctrica en el noreste de la capital, según Fars.

En paralelo, reportes de la agencia Tasnim documentaron daños en la mezquita universitaria, con imágenes que muestran techos colapsados y cristales rotos en el interior del recinto religioso.

Este sábado, Teherán denunció que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y EE.UU. desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.

Las autoridades de la república islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando situó la cifra en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar el domingo con desatar «el infierno» en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles). EFE

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