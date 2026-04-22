Al menos 20 muertos tras ataques atribuidos a Boko Haram en el noroeste de Nigeria

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Nairobi, 22 abr (EFE).- Al menos 20 personas murieron el martes en ataques atribuidos al grupo yihadista de Boko Haram contra dos comunidades en la frontera entre los estados de Borno y Adamawa, en el noreste de Nigeria, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Los asaltos ocurrieron hacia las 16:00 hora local (15:00 GMT) en las localidades de Pubagu (Borno) y Mayo-Ladde (Adamawa), separadas por un río, donde los atacantes superaron a los grupos de autodefensas antes de disparar contra los residentes.

«En total, tenemos 20 muertes: 11 de Askira Uba en Borno y nueve del área de gobierno local de Hong, en Adamawa», dijo el administrador del área de gobierno local de Askira Uba, Mada Saidu, en declaraciones al diario local Punch Online.

«Fui junto con el Ejército, en un principio la seguridad local estaba presente, es decir, cazadores y grupos de autodefensa, pero fueron superados por los terroristas», añadió.

Varios testigos señalaron que los atacantes llegaron en motocicletas e incendiaron viviendas y saquearon comercios durante horas.

«Los vigilantes locales y los cazadores hicieron lo que pudieron, pero los terroristas estaban bien armados y los superaban en número», dijo a la prensa local un sobreviviente que pidió el anonimato.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Además, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades a veces tildan de «terroristas». EFE

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