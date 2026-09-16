Al menos 20 muertos y 60 desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Gaza bombardeado

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Gaza, 16 sep (EFE).- Al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 están desaparecidas en el derrumbe en la madrugada de este miércoles de un edificio residencial de seis plantas de Gaza que había sido dañado por los ataques israelíes y acogía a desplazados.

Según los datos ofrecidos a EFE por el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños, 14 más personas resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe, que tuvo lugar en un inmueble de la zona oeste de la ciudad de Gaza (norte) afectado por los ataques israelíes, como ocurre con el 80 % de la infraestructura de la Franja palestina.

El edificio se encontraba en la calle Al Sinaa de la capital gazatí y en él residían alrededor de un centenar de personas.

Según atestiguó EFE antes del derrumbe, que no dejó ninguna planta en pie, se trataba de un inmueble del que solo quedaba su esqueleto, sin ventanas, y que familias de desplazados usaban para vivir cubriendo los huecos con plásticos y cartones

«Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos», dijo el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, en declaraciones a los medios junto al edificio colapsado.

Fuentes de este equipo de rescate informaron a EFE de que se había avisado a sus habitantes de que tenía peligro de derrumbe por cuatro factores: la amplia destrucción por las bombas israelíes, la afectación a su estructura de las detonaciones que Israel lleva a cabo en edificios cercanos dentro de zona de Gaza bajo su control, el cambio de temperaturas y el hecho de que no estaba contruido para alojar a cien personas.

Las mismas fuentes indicaron que no tienen esperanza de encontrar a más supervivientes bajo los escombros, ya que desde hace horas no han conseguido escuchasrvoces de ellos.

Solo tres excavadoras en toda la Franja

Según atestiguó EFE en el lugar, los rescatistas trabajan con tres máquinas excavadoras, que según fuentes de Defensa Civil son las únicas existentes en la Franja de Gaza debido a las dificultades que pone Israel a la entrada de material en el enclave palestino.

El derrumbe se produjo sobre las dos de la mañana, pero hasta las 8.30 las máquinas no llegaron al lugar, ya que estaban en zonas lejanas del centro de Gaza. Además, cada dos horas tienen que hacer pausas debido a la escasez de aceite de motor en la Franja, que les obligan a parar las máquinas para que se enfríe el motor.

Junto a edificio, el portavoz de Defensa Civil pidió «con carácter urgente» que se facilite el equipo necesario para las operaciones de rescate, tanto en el inmueble derrumbado esta madrugada como en los escombros de otros que aún albergan miles de cadáveres.

«Esperamos que el mundo se dé cuenta de la gravedad de esta cuestión», añadió Basal, que recordó que las familias que habitaban en el edificio aún estando dañado lo hacían por falta de alternativas de viviendas y de espacios suficientes para establecer centros de acogida.

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en malas condiciones en edificios dañados por los ataques israelíes, según la ONU. El Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1,7 millones de personas, de una población de unos 2 millones de habitantes. EFE

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(foto) (vídeo)