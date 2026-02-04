Al menos 21 muertos en ataques israelíes en Gaza

Al menos 21 personas murieron este miércoles en bombardeos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, incluidos niños y mujeres, indicaron las autoridades sanitarias del territorio, dependientes del movimiento islamista palestino Hamás.

Un balance anterior daba cuenta de 17 muertos. El Ejército israelí afirmó que llevó a cabo esos ataques en respuesta a unos disparos que hirieron a uno de sus oficiales.

Aunque la tregua negociada por Estados Unidos entró en enero en su segunda fase, la violencia sigue en la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violarla.

Las muertes del miércoles se producen pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, el único punto de salida para los gazatíes sin entrar en Israel.

El Ministerio de Salud, que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció la muerte de un total de 21 personas y al menos 38 heridos, actualizando un balance anterior de la Defensa Civil del territorio.

Entre los fallecidos había tres niños, indicó la agencia, que actúa en tareas de rescate bajo la autoridad de Hamás.

«Estábamos durmiendo cuando, de repente, empezaron a llover proyectiles y disparos», relató Abu Mohamed Habush, cuyo hijo murió.

«Niños pequeños fueron martirizados, mi hijo y mi sobrino están entre los muertos. Perdimos a muchos jóvenes», añadió, indicando que él y su familia vivían lejos de la denominada Línea Amarilla, donde están desplegadas las fuerzas israelíes.

El Ejército israelí aseguró haber lanzado «ataques de precisión» después de que «terroristas dispararan contra nuestros soldados» e hirieran a un oficial, lo que calificó como una violación de la tregua.

