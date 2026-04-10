Al menos 24 muertos en Nigeria en un ataque donde se quemaron una iglesia y una mezquita

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Nairobi, 10 abr (EFE).- Al menos 24 personas murieron en el noroeste de Nigeria, en el estado de Kebbi, en un ataque de individuos armados que también quemaron una iglesia y una mezquita, informó una diócesis católica de la zona.

El ataque ocurrió el pasado día 5 en el pueblo de Debe, en el área de gobierno local de Shanga, indicó la Diócesis Católica de Kontagora en un comunicado que recogen este viernes medios locales.

«Queremos que Nigeria y la comunidad internacional sepan lo que ocurrió en Debe», declaró la diócesis, al subrayar que «el número confirmado de fallecidos es de 24, contrariamente a los informes policiales iniciales que indicaban cuatro».

Según el comunicado emitido este jueves, presuntos terroristas irrumpieron en la comunidad por la tarde, desatando horas de violencia.

«Los terroristas invadieron la aldea y mataron a 24 personas. Se destruyeron propiedades, incluyendo una iglesia y una mezquita. Este es un golpe devastador para toda la comunidad», aseveró la diócesis, al describir la situación como una «tragedia contra la humanidad, no contra una fe en particular».

Entre las víctimas mortales figuran católicos, musulmanes y seguidores de otras confesiones religiosas.

La violencia se extendió a las comunidades vecinas, como Binuwa y Kalkame, donde se registraron daños materiales.

Cientos de residentes huyeron de sus hogares en busca de seguridad, toda vez que 491 personas desplazadas internamente se encuentran actualmente refugiadas en la parroquia de Santo Domingo en el territorio de Yauri.

«Estas personas desplazadas -enfatizó- necesitan urgentemente alimentos, agua potable, atención médica y alojamiento adecuado».

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas».

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Además, el noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). EFE

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