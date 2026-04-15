Al menos 250 desaparecidos tras naufragar un barco de refugiados rohinyás en el Índico

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Nueva Delhi, 15 abr (EFE).- Al menos 250 migrantes bangladesíes y rohinyá están desaparecidos después de que su barco naufragara en el mar de Andamán, indicó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

«El barco, que partió desde Teknaf en el sur de Bangladés y estaba de camino a Malasia, se hundió debido a fuertes vientos, mares agitados y exceso de pasajeros, según informes», declaró la agencia el martes en un comunicado conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según un portavoz de la Guardia Costera de Bangladés, Sabbir Alam Sujan, el buque MT Meghna Pride, con bandera de Bangladés, rescató a nueve personas de aguas internacionales cerca de las islas Andamán el pasado 9 de abril.

Las circunstancias exactas del naufragio aún no están claras, pero según los informes de las autoridades el buque transportaba alrededor de 280 personas y habría zarpado de Bangladés el pasado 4 de abril.

«La promesa de mejores sueldos en el extranjero, a menudo unida a desinformación esparcida por redes de traficantes, lleva a rohinyá y bangladesíes a correr riesgos significativos. (…) El mar de Andaman continúa cobrándose las vidas de las personas que hacen estos peligrosas travesías», afirmó la ONU en su comunicado.

Entre enero y octubre de 2025, la OIM registró más de 1.300 casos de salidas de refugiados rohinyá desde Bangladés, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior.

Según los datos de ACNUR, casi una de cada cinco personas que intentan realizar travesías marítimas peligrosas en esta región fue reportada como muerta o desaparecida en 2025, convirtiendo las aguas de Andamán y la bahía de Bengala en «una de las más mortíferas del mundo».

El aumento del flujo migratorio -argumenta la OIM- se debe a las malas condiciones en los campos de refugiados de Bangladés, donde más de un millón de rohinyá residen tras huir de la violencia en la vecina Birmania. EEF

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