Al menos 31 muertos y 14 desaparecidos tras las fuertes lluvias en Sri Lanka

Colombo, 27 nov (EFE).- Al menos 31 personas murieron y 14 permanecen desaparecidas en Sri Lanka tras producirse episodios de lluvias fuertes que afectaron a varias zonas de la isla, que continúa en alerta máxima, según informó a EFE una fuente de la autoridad de gestión de desastres insular.

Según el subdirector del Centro de Gestión de Desastres esrilanqués (DMC), Janake Hadunpathiraja, deslizamientos de tierra provocados por las lluvias causaron 18 muertes en la región montañosa de Badulla, en el interior de Sri Lanka.

Se han desplegado efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía de este país asiático para ayudar a las personas afectadas por las lluvias, que ya han impactado a más de 4.000 en todo su territorio desde el 17 de noviembre.

El Departamento de Meteorología de Sri Lanka ha emitido una alerta roja por fuertes precipitaciones de 200 milímetros de lluvia y ráfagas podrían persistir durante los próximos días.

Este jueves se celebró una reunión especial en el complejo del Parlamento de Colombo para evaluar la situación, liderada por el presidente Anura Kumara Dissanayake.

«El presidente enfatizó la importancia de vigilar de cerca el sistema de riego, proteger las principales autopistas en zonas propensas a deslizamientos y garantizar la integridad estructural de las infraestructuras claves», señaló la División de Medios de la Presidencia en un comunicado.

Sri Lanka se ve afectada cada año por lluvias monzónicas entre los meses de mayo y junio, en la última parte del año la nación insular recibe el impacto regular de ciclones provenientes de la bahía de Bengala.

En mayo de 2016, las lluvias dejaron casi un centenar de muertos en Sri Lanka. EFE

