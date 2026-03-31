Al menos 340 niños han muerto en un mes por la guerra en Irán, Líbano, Israel y Kuwait

2 minutos

Redacción Internacional, 31 mar (EFE).- Tras un mes de guerra en Oriente Medio, más de 340 niños y niñas han muerto en Irán, Líbano, Israel y Kuwait, según un recuento publicado este martes por Unicef que denuncia el «impacto devastador» que está teniendo la escalada bélica en la infancia.

En Irán han muerto al menos 216 niños y niñas y otros 1.767 han resultado heridos en Irán, que sufrió durante el primer día de guerra el ataque más letal contra la infancia, el de la escuela de Minab, que «mató a 168 niños y niñas», según Unicef.

Además, 124 niños y niñas han muerto y 413 han resultado heridos en Líbano; 4 han muerto y 862 han resultado heridos en Israel; 1 niño ha muerto en Kuwait; 4 niños han resultado heridos en Baréin y 1 niño ha resultado herido en Jordania.

«Los niños y niñas de la región están siendo expuestos a una violencia atroz, mientras que los propios sistemas y servicios destinados a protegerlos están siendo atacados», afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, citada en un comunicado.

Más de un millón de niños desplazados

Además, más de 1,2 millones de niños y niñas han quedado desplazados en toda la región por los bombardeos y órdenes de evacuación, recuerda Unicef, que añade que la ofensiva israelí en Palestina -en la Franja de Gaza y Cisjordania- en este periodo también ha matado a 16 niños y niñas palestinos.

Por ello, Russell considera que «es necesaria una acción urgente por parte de todas las partes en conflicto para proteger la vida de la población civil y garantizar los derechos de la infancia».

Más allá de estos países, los bloqueos y las interrupciones en la adquisición, producción y transportes «podrían provocar retrasos de hasta seis meses en la llegada de suministros críticos a países de todo el mundo», destaca la agencia de la ONU para la infancia.

Y el incremento del precio del petróleo -que podría alcanzar hasta un 20 %- podría encarecer la fabricación de productos esenciales, como vacunas y suministros nutricionales.

«Unicef reitera el llamamiento del secretario general para un cese inmediato de las hostilidades y una desescalada real. Todas las partes deben ejercer la máxima contención», destaca la agencia. EFE

ime/llb