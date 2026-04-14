Al menos 35 muertos en ataques israelíes en Líbano en medio de negociaciones en Washington

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Beirut, 14 abr (EFE).- Al menos 35 personas han muerto y otras 159 han resultado heridas este martes en una serie de ataques israelíes contra el territorio libanés, en una jornada en la que han arrancado en Washington las negociaciones directas entre Israel y el Líbano para poner fin a la violencia iniciada tras la guerra de Irán.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo en un informe que, tras el recuento de hoy, ascienden ya a 2.124 los muertos y a 6.921 los heridos en ataques israelíes desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo.

Entre ellos, se encuentran 168 niños muertos y 650 heridos; así como 254 mujeres fallecidas y otras 1.136 lesionadas; mientras que en estos ataques también han perdido la vida 88 sanitarios, de acuerdo con el recuento del departamento.

Israel continuó este martes sus bombardeos contra el Líbano, donde alcanzó un gran número de localidades en las horas previas al inicio de las conversaciones que arrancaron esta tarde en Washington entre los embajadores de ambos países.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chií Hizbulá.

Al iniciar el encuentro, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la reunión de «oportunidad histórica» y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego sino «una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hizbulá».

El ministro libanés de Información, Paul Morcos, aseguró tras mantener un encuentro con el presidente, Joseph Aoun, que la solución a la actual situación pasa por las negociaciones bajo auspicios internacionales y que se está avanzando hacia la salida propuesta por el jefe de Estado.

«Los esfuerzos del presidente Aoun están claramente dirigidos a llamar, subrayar y presionar por un alto el fuego y por el final de la guerra. Estamos avanzando dentro del marco de esta iniciativa presidencial», sentenció Morcos, en declaraciones recogidas por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). EFE

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