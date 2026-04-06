Al menos 36 personas murieron durante la Semana Santa en Nicaragua

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San José, 6 abr (EFE).- Al menos 36 personas murieron durante las vacaciones de la Semana Santa en Nicaragua, informaron este lunes la Policía Nacional nicaragüense y la Cruz Blanca.

Veintiuno de los fallecimientos se produjeron a causa de accidentes de tránsito, doce por ahogamiento y tres por homicidio, de acuerdo con la información policial leída a través de medios oficiales por la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

Durante el asueto, en el que se desplazaron 5,8 millones de personas, principalmente a las playas del Pacífico nicaragüense, los accidentes de tránsito dejaron como saldo 21 muertos, seis más que en la temporada pasada, según el parte policial.

La Policía Nacional también registró doce fallecimientos por ahogamiento y tres homicidios, principalmente entre personas en estado de ebriedad.

La Cruz Blanca, por su lado, reportó 15 muertos por sumersión, incluido un menor de edad, en los diferentes balnearios de Nicaragua, tres más de lo registrado por la Policía.

Además, sus socorristas rescataron con vida a 184 personas y atendieron a otras 86 por heridas, cortes o golpes.

En tanto, la prensa local registró extraoficialmente al menos 42 fallecidos durante la Semana Santa: 23 por accidentes de tráfico, 15 por sumersión y cuatro por homicidios.

Un total de 34 personas murieron durante el asueto de la Semana Santa del año pasado a causa de accidentes de tránsito (15), homicidios y ahogamiento (8), según las autoridades.EFE

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