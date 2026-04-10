Al menos 44 muertos en varios ataques de bandidos armados en el noroeste de Nigeria

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Nairobi, 10 abr (EFE).- Al menos 44 personas murieron en ataques coordinados de bandidos armados contra varias localidades del noroeste de Nigeria, en el estado de Kebbi, confirmó este viernes la Policía.

Según detalló en un comunicado que recogen medios locales el portavoz de la Policía regional, el superintendente Bashir Usman, los asaltos ocurrieron entre los pasados domingo y martes contra varios pueblos de la zona de Shanga, como Gebe, Kalkami y Binuwa.

«El despliegue masivo de la Policía y otras agencias de seguridad ha propiciado el retorno de una calma relativa a las áreas afectadas, mientras continúan investigaciones discretas», señaló Usman.

Las operaciones de patrullaje y registro, partiendo de informaciones de inteligencia, se centran en bosques, localidades fronterizas, tierras de cultivo y otros corredores de alto riesgo que son empleados a menudo por grupos criminales, detalló.

Mediante estos trabajos, las fuerzas de seguridad lograron recuperar dos fusiles de asalto AK-47.

Por su lado, el comisario de Policía Umar Hadejia hizo un llamamiento a la ciudadanía «para que permanezca alerta, informe de movimientos sospechosos y coopere plenamente con las fuerzas de seguridad».

El comisario se dirigió especialmente a los líderes tradicionales, religiosos y de la juventud para que colaboren a la hora de recabar información.

La Policía difundió esta información después de que la diócesis católica de la zona de Kontagora confirmó en otro comunicado el asesinato de 24 personas en un ataque de hombres armados que también quemaron una iglesia y una mezquita el pasado domingo en el pueblo de Debe, en Shanga.

Ni la Policía ni la diócesis aclararon si los 44 muertos incluyen a estos 24, pero las autoridades católicas aseguraron que la violencia se extendió después a algunas de las comunidades mencionadas por el portavoz policial, como Binuwa y otras.

Entre las víctimas mortales figuran católicos, musulmanes y seguidores de otras confesiones religiosas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas».

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Además, el noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). EFE

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