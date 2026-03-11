Al menos 48 muertos por inundaciones en Etiopía

afp_tickers

1 minuto

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en la zona de Gamo, en el sur de Etiopía, dejaron al menos 48 muertos, informó la policía el miércoles al ofrecer un nuevo balance.

«El número de cuerpos recuperados tras el desastre natural que afectó a tres distritos de la zona de Gamo alcanzó los 48», señaló la comisión de policía del estado regional de Etiopía meridional en un comunicado publicado en X.

El balance anterior era de 30 muertos.

También se reportaron 95 personas desaparecidas y las operaciones de rescate continúan, indicó la institución. No está claro si esa cifra incluía los cuerpos ya hallados.

En los últimos días se registraron fuertes inundaciones en varias zonas del este de África.

Decenas de personas murieron en Kenia después de que lluvias torrenciales azotaran la capital, Nairobi, y otras áreas el viernes.

Diversos estudios señalan el aumento en la frecuencia de periodos extremos de lluvias y sequías en el este de África durante los últimos 20 años.

Los científicos advierten desde hace tiempo que el cambio climático provocado por la actividad humana está aumentando la probabilidad, duración y gravedad de fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales.

En plena temporada de lluvias, África del Este registró precipitaciones torrenciales que causaron graves inundaciones en los últimos días.

Gamo se encuentra en la región Sur de Etiopía, zona densamente poblada conocida por su producción de frutas, sobre todo bananas.

str-jcp/cpy/jvb/meb/mab/avl