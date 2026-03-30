Al menos 70 muertos en una masacre perpetrada por bandas en Haití, según una ONG local

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Puerto Príncipe, 30 mar (EFE).- Al menos 70 personas fueron asesinadas, entre ellas varios niños, y unas treinta resultaron heridas este domingo en Haití en una masacre perpetrada por el grupo armado ‘Gran Grif’ contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país.

Unas cincuenta casas fueron incendiadas y más de 6.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque, informó este lunes Antonal Mortimé, director de la ONG «Collectif Défenseurs Plus», en un programa de la emisora local ‘Radio Television Caraibes (RTVC)’.

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