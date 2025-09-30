The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Al menos 74 heridos en recientes protestas de jóvenes en Lima

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Al menos 74 heridos dejaron las más recientes protestas contra el gobierno y el congreso en Perú, según reportes oficiales y de organizaciones independientes difundidos este lunes. 

Entre los lesionados hay 26 policías y nueve periodistas.

Las primeras manifestaciones se registraron el 20 y 21 de septiembre y se repitieron el pasado fin de semana.

El movimiento de protesta ha sido liderado por la Generación Z, un colectivo de jóvenes que se ha movilizado contra la clase política.

Los manifestantes -a los que se han sumado transportistas- se han volcado a las calles para repudiar igualmente a la ola de extorsiones del crimen organizado, además de la corrupción y una reforma de pensiones aprobada por el legislativo. 

Las protestas han derivado en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden en los alrededores de las sedes de los poderes públicos, en el centro de Lima.  

El sábado grupos de jóvenes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, observaron periodistas de la AFP.

De acuerdo con un balance del Ministerio del Interior, en los cuatro días de movilizaciones «26 policías» han resultado heridos y se han reportado «múltiples daños a bienes públicos y privados».

También han sido detenidos «10 ciudadanos (…) en flagrancia», agregó el ministerio en un comunicado.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró en el mismo lapso 39 civiles heridos.

Durante el primer fin de semana, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú documentó igualmente ataques con perdigones de goma contra nueve reporteros y fotógrafos. Las agresiones provinieron presuntamente de agentes oficiales.  

Las organizaciones civiles han denunciado la represión policial, tras recabar testimonios de personas golpeadas o heridas.

cm/vel/nn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR