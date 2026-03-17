Al menos 92 muertos y más de 23.000 damnificados deja la temporada de lluvias en Perú

afp_tickers

1 minuto

Las intensas lluvias de temporada que se registran en Perú desde diciembre pasado dejan a la fecha un saldo de 92 personas muertas y más de 23.000 damnificados, informó el lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La mayoría de las víctimas perdió la vida por deslizamientos de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas y el desborde de ríos en las regiones andinas y amazónicas del país.

La cifra de «muertes hasta la fecha llegó a 92», dijo a la AFP una fuente de la institución estatal.

Según el Indeci, hasta el momento las lluvias han dejado 23.788 damnificados y 1.149 viviendas destruidas.

Un deslizamiento de tierra dejó el domingo cinco personas fallecidas en el distrito de Parcoy en la región de La Libertad.

Las precipitaciones obligaron al gobierno a declarar en emergencia 1.177 distritos de los más de 1.800 que existen en todo el país.

Perú se encuentra desde febrero en estado de alerta climática ante la llegada del fenómeno natural El Niño Costero, que eleva periódicamente la temperatura del océano y causa lluvias e inundaciones.

Las regiones más afectadas son Tumbes, Piura y Cajamarca, en la frontera con Ecuador; Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios, este último limítrofe con Brasil y Bolivia.

La temporada de lluvias en Perú corre de diciembre a abril. Durante 2025 hubo 96 muertes y más de 127.000 damnificados por las precipitaciones, según las autoridades.

cm/ljc/cr